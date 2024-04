Centro de Saúde tem grande espaço para vacinação. - Foto: Divulgação/PMP

Centro de Saúde tem grande espaço para vacinação.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 12/04/2024 22:36

Petrópolis - No próximo sábado, (13), a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, promoverá o Dia D contra a Influenza (gripe). As vacinas estarão disponíveis em 56 pontos de imunização, sendo 15 salas de vacinação, 27 unidades de saúde, 11 postos volantes e 3 pontos itinerantes. A campanha contra a influenza é direciona aos grupos prioritários, entre eles, idosos, crianças entre com idades entre 6 meses e 5 anos, professores, pessoas com deficiência, entre outros.



“O Dia D contra a influenza visa mobilizar as pessoas sobre a importância de se vacinar afim de evitar complicações causadas pelos vírus da gripe. Este ano, o Ministério da Saúde decidiu iniciar mais cedo a campanha devido ao aumento do número de casos em diversas regiões do Brasil. Serão 56 pontos de vacinação preparados para atender a nossa população. Estamos convocando todas as pessoas dos grupos prioritários a tomar essa dose de proteção”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



A meta, segundo a Estratégia Nacional de Vacinação contra Influenza, é imunizar ao menos 90% de cada um dos grupos prioritários para a vacinação durante toda a campanha, que se estende até o dia 31 de maio. Em Petrópolis, aproximadamente cerca de 130 mil pessoas estão dentro do público-alvo.



“Nesta primeira semana de campanha, cerca de 9 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe. Com a abertura das unidades e demais pontos de vacinação no sábado, esperamos impulsionar este número, já que quem não pode comparecer durante a semana terá a oportunidade de se dirigir a um dos pontos onde a vacina estará sendo ofertada”, ressaltou o secretário de saúde, Marcus Curvelo.



Parceria Cinemaxx



A Prefeitura ainda formalizou uma parceria com a rede Cinemaxx Mercado Estação, onde funcionará um dos postos itinerantes. Todos que se vacinarem no local neste sábado (dia D) receberão uma cortesia para assistir qualquer filme, por tempo limitado.



Público alvo

- crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias / maiores de 60 anos / gestantes / puérperas / povos indígenas / quilombolas / trabalhadores da área de saúde / pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos / pessoas com comorbidades / professores/ pessoas em situação de rua / integrantes das forças armadas, de segurança ou salvamento / agentes penitenciários/ trabalhadores portuários/ caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano ou de longo curso.



Para se vacinar, é preciso levar carteirinha de vacina (caso tenha), CPF e algum documento que comprove ser parte do público alvo. Para acamados os responsáveis devem solicitar a vacinação na unidade de saúde do SUS mais próxima de sua residência.



Locais e horários de vacinação

Unidades de Saúde

Das 8h às 16h30

Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro

Ambulatório Escola FMP/FASE

Centro de Saúde Coletiva

Centro De Saúde Itamarati

UBS Morin

UBS Alto Independência

UBS Quitandinha

UBS Vicenzo Rivetti

UBS Bairro da Glória

UBS Pedro Do Rio

UBS Araras

UBS Retiro

UBS Itaipava

UBS Mosela

PSF Posse

PSF Carangola

PSF Fazenda Inglesa

PSF Battailard

PSF Meio da Serra

PSF Castrioto

PSF 24 de Maio

PSF Caxambu Santa Isabel

PSF Caxambu II Luzitano

PSF Vila Felipe

PSF São João Batista

PSF Vila Rica

PSF Menino Jesus de Praga

PSF Pedras Brancas

PSF 1º de Maio

PSF Castelo São Manoel

PSF Águas Lindas

PSF Moinho Preto

PSF Alto Siméria

PSF Amazonas

PSF Jardim Salvador

PSF Santíssima Trindade

PSF Thouzet

PSF Oswaldo Cruz

PSF Via Saúde

PSF Vale do Carangola (07h às 16h)

PSF Vale das Videiras (07h30 às 15h)

PSF Brejal (08h às 15h)





Postos Volantes

Das 8h30 às 16h30

PSF Boa Vista

PSF Nova Cascatinha

PSF Estrada da Saudade

PSF Machado Fagundes

PSF Lajinha funcionará na Capela de Santa Luzia, Estrada das Arcas, próximo ao

número 1846, Lajinha

PSF Bonfim

PSF São Sebastião

PSF Alto da Serra

PSF Sargento Boening funcionará na Igreja Sagrada Família, Estrada do Paraíso nº

663, Castelânea

PSF Boa Esperança

PSF Secretário funcionará na Igreja Cristã Maranata. Rua Visconde São Bernardo s/n



Pontos itinerantes



Parque de Exposições Itaipava - 10h às 15h

Cinemax Mercado Estação - 10h às 15h

Pátio Petrópolis Shopping - 10h às 16h