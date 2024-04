Carta Compromisso da Salvaguarda da Capoeira de Petrópolis foi asssinada. - Foto: Divulgação

Publicado 11/04/2024 07:48

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis passou a ser reconhecida oficialmente como elemento central do patrimônio cultural e pedagógico da cidade. Esse reconhecimento (a “Carta Compromisso da Salvaguarda da Capoeira de Petrópolis”) foi assinado pelo prefeito Rubens Bomtempo e pelo presidente da Liga Petropolitana de Capoeira, Adilson de Santana (o “Bicudo”), no último sábado (6), durante a V Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

“Essa carta simboliza a reafirmação da nossa história, da nossa identidade. A pauta antirracista é uma pauta importante da nossa gestão. E essa pauta passa pela valorização da cultura afro-brasileira”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Na prática, o documento significa um compromisso da Prefeitura com políticas públicas de valorização, divulgação e promoção da capoeira na cidade.

“A capoeira faz parte da identidade cultural afro-brasileira e afro-petropolitana. Além disso, ela historicamente foi criminalizada e marginalizada, vista com preconceito, com um racismo religioso. Mesmo frente a toda essa visão preconceituosa, ela é um símbolo de combate e resistência. Então reafirmar a capoeira é reafirmar toda essa cultura afro-brasileira”, disse o coordenador da Igualdade Racial da Prefeitura, Filipe Graciano.

Políticas antirracistas

A assinatura dessa carta faz parte de um conjunto de medidas que a Prefeitura vem tomando nos últimos 2 anos no combate ao racismo. São exemplos disso: a reativação do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, a criação do Disque Antirracista, o fortalecimento da festa Ubuntu e a promoção da educação antirracista nas escolas.