Turp Transporte adquiriu oito novos ônibus. - Foto: Divulgação

Publicado 11/04/2024 07:43 | Atualizado 11/04/2024 07:43

Petrópolis - A empresa de ônibus Turp Transporte deu início, nesta semana, à operação de mais oito ônibus zero quilômetro, em Petrópolis. Os novos coletivos, mais espaçosos e com 13 metros de comprimento, foram destinados ao atendimento das linhas troncais, aumentando a capacidade de transporte por viagem em mais de 10%, considerando a oferta de lugares e espaço.



A linha 700 – Terminal Itaipava, responsável pelo trajeto de 19,9 quilômetros por viagem, recebeu seis veículos zero quilômetro alongados, ampliando a capacidade de atendimento e o conforto dos passageiros. Já a linha 600 – Terminal Corrêas passa a ter toda a operação com ônibus alongados, elevando em até 19% a capacidade, se comparado aos veículos anteriormente utilizados.



“Prezando pela comodidade dos nossos clientes, a Turp realizou investimento superior a R$ 7,9 milhões na aquisição dos novos ônibus, atingindo o patamar de 58% de renovação total da frota da empresa, desde o segundo semestre de 2021. Acreditamos na eficiência da nova operação adotada, pautada na maior oferta do serviço, comodidade dos passageiros e eficiência das viagens”, disse o diretor Jean Moraes.



A chegada dos veículos alongados também beneficia as linhas 711 – Posse e 750 – Terminal Itaipava x Terminal Corrêas, que ganharam substituição dos modelos anteriormente em operação, por veículos alongados, ampliando em até 19% a capacidade de atendimento em suas respectivas regiões.



Os ônibus possuem as tecnologias mais avançadas do mercado, com destaque ao Motor Euro VI, com menor emissão de poluentes ao meio ambiente. Além disso, entre as principais características, a empresa manteve os investimentos na redução do ruído interno e a segurança. Com o piso revestido por um material antiderrapante, além de evitar quedas e acidentes, o produto ainda possibilita significativa redução nos barulhos dentro do veículo. As janelas panorâmicas reduzem a temperatura e a emissão de ruídos internos.



“São equipados por poltronas confortáveis, elevador para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, campainhas com sistema wireless, iluminação em led, câmeras de monitoramento de última geração com qualidade em HD e sistema de monitoramento via GPS, telemetria veicular, biometria facial, além de novos validadores, garantindo maior agilidade no embarque dos passageiros”, concluiu Jean Moraes, diretor da Turp Transporte.