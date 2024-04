Atendimento itinerante percorre bairros do município. - Foto: Divulgação

Atendimento itinerante percorre bairros do município.Foto: Divulgação

Publicado 09/04/2024 16:02

Petrópolis - Nesta semana, o atendimento itinerante da Águas do Imperador chega ao Bataillard, sendo realizado entre quarta (10) e quinta-feira (11), das 9h às 15,na sede da Associação de Moradores do Bataillard, na Mosela. Os moradores vão poder tirar dúvidas, obter segunda via de conta, solicitar nova ligação, parcelamento de débito, transferência de titularidade, atualização cadastral, inclusão na tarifa social, entre outros serviços. Para maior agilidade no atendimento, é importante que o morador leve um documento oficial com foto.



Assim como na última edição, em Corrêas, o Programa Trata Óleo também fará parte da ação. Um Ponto de Entrega Voluntário (PEV) volante será colocado na Associação de Moradores do Bataillard para receber o óleo de cozinha usado que, posteriormente é recolhido pela empresa parceira do projeto e transformado em materiais de limpeza, como sabão em pasta e detergente, que são doados para instituições da cidade.



Este é o terceiro bairro que recebe o Atendimento Itinerante em 2024. Até o fim do ano, outras oito localidades vão receber a ação. Essa é uma maneira de aproximar a Águas do Imperador dos clientes e facilitar o diálogo entre a empresa e a comunidade.



“Nem sempre as pessoas conseguem ir até a loja ou tem aptidão com as novas tecnologias para acessar os nossos canais de atendimento. Por isso, mensalmente promovemos o Atendimento Itinerante que, agora, também conta com o Programa Trata Óleo, para conscientizar as pessoas sobre a importância do descarte correto do óleo de cozinha usado”, destacou o diretor da Águas do Imperador, João Henrique Tebyriça de Sá.