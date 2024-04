Centro de Acolhimento Gabriel Vila Real da Rocha. - Foto: Divulgação

Centro de Acolhimento Gabriel Vila Real da Rocha.Foto: Divulgação

Publicado 09/04/2024 10:19

Petrópolis - Os apartamentos do Centro de Acolhimento Gabriel Vila Real da Rocha, na Rua Floriano Peixoto, no Centro, foram inaugurados. Oito famílias já estão abrigadas no prédio, que tem, atualmente, 18 unidades equipadas para o recebimento de famílias.

"Esse Centro de Acolhimento, no Centro da cidade, num prédio próprio da Prefeitura, é uma vitória para Petrópolis. É um equipamento que vai viabilizar políticas públicas de assistência social no curto, no médio e no longo prazo", disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Os apartamentos contam com: micro-ondas, televisão, cama, chuveiro, cozinha e banheiro privativos, janela e telas de proteção. As famílias que estão no local tiveram que deixar as casas onde moram por conta das chuvas de março e que, além disso, possuem pessoas com comorbidades.



"Optamos por levar famílias com pessoas com comorbidades para o prédio da Floriano por ser um local central, com mais fácil acesso a equipamentos de saúde e outros serviços públicos", disse a secretária de Assistência Social, Valesca Gonçalves.



As famílias que estão abrigadas no prédio da Floriano Peixoto recebem da Prefeitura 5 refeições diárias (café, alomoço, lanche da tarde, janta e ceia).