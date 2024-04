Ação foi realizada por agentes da 106ª DP. - Foto: Reprodução

Ação foi realizada por agentes da 106ª DP.Foto: Reprodução

Publicado 08/04/2024 22:42 | Atualizado 09/04/2024 10:31

Petrópolis - A Polícia Civil prendeu um homem de 30 anos acusado de furtar um supermercado em Itaipava no início da tarde desta segunda-feira (8). De acordo com a polícia, o indivíduo teria tentando levar seis peças de picanha do estabelecimento, pesando 9,4 kg, em um valor total de R$ 708,61.

As informações dão conta de que o suspeito já era conhecido do mercado por já ter cometido o delito em outras oportunidades. Os seguranças da loja perceberam a sua presença e o acompanharam pelas câmeras de segurança.

Em seguida, acionaram a 106ª DP, que enviou uma equipe ao local, detendo o homem em posse das peças de carne e encaminhando-o à delegacia.