USF do Bonfim.Foto: Divulgação

Petrópolis - A Unidade de Saúde da Família do Bonfim foi entregue à população no último sábado (6), totalmente reformada. A cerimônia de entrega para a comunidade foi realizada com a presença de autoridades políticas, como o prefeito Rubens Bomtempo, líderes comunitários e profissionais da saúde.

“Melhoramos a qualidade do posto para prestar um serviço melhor para a comunidade. Os profissionais vão ter agora um local de trabalho mais adequado, e a comunidade vai ser ainda mais bem atendida. A nossa ideia é que essa unidade esteja integrada com o Hospital Alcides Carneiro, para que o hospital cumpra cada vez mais a sua responsabilidade social. A gente tem um compromisso histórico com o Bonfim. No ano passado, por exemplo, nós inauguramos aqui no bairro o Centro de Educação Infantil (CEI) Therezinha de Jesus Lima, que atende 60 crianças do berçário ao terceiro período da educação infantil”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Reforma

Na parte externa, a Prefeitura fez restauração da fachada, pintura, criação de canteiros para embelezamento e reforma da grade externa

Já na parte interna, a Prefeitura fez a pintura de toda a unidade, restauração dos móveis, revisão da parte elétrica e hidráulica, troca de toalheiros e saboneteiras, colocação de azulejos na sala de enfermagem para facilitar a limpeza e higiene, e adaptação do expurgo para garantir um ambiente mais funcional e seguro para os profissionais e pacientes.

“Essa reforma tem muito simbolismo. Mostra a força do SUS e mostra a força da comunidade, que é uma força que a gente sempre acreditou”, disse o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

Serviços

A Unidade de Saúde da Família do Bonfim é um equipamento da Prefeitura e que conta com uma equipe multidisciplinar: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar de saúde bucal, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços internos e externos, além de 5 agentes comunitários de saúde.

Serviços realizados no local: consultas médicas, atendimentos de enfermagem, procedimentos odontológicos, vacinação, visitas domiciliares, orientações sobre saúde preventiva, acompanhamento de pacientes crônicos, entre outras atividades.