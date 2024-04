Carro ficou destruído após o acidente. - Foto: Reprodução

Publicado 06/04/2024 10:53

Petrópolis - Um carro colidiu contra um poste na manhã deste sábado (6), na Estrada União e Indústria, em Corrêas, na altura da entrada do Castelo São Manoel. O acidente deixou o carro destruído e fez com que o poste ficasse pendurado na via.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado para a ocorrência por volta de 5h10, um jovem de 20 anos foi atendido após o acidente. Não há informações a respeito do seu estado de saúde.