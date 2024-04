Máquinas estão trabalhando no local. - Foto: Divulgação

Publicado 05/04/2024 18:11

Petrópolis - Por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o Governo do Estado iniciou os trabalhos de dragagem e desassoreamento do Lago de Nogueira. As atividades começaram na quarta-feira (4) e são uma reinvindicação dos moradores. No começo da manhã, uma escavadeira iniciou a remoção de detritos em uma parte do lago. Caminhões e outros equipamentos do Programa Limpa Rio complementarão o trabalho, que será feito em etapas, com a utilização de maquinários adequados ao andamento do serviço. A limpeza será feita em toda extensão do lago que fica na Av. Milton Carvalho, há poucos metros da Praça de Nogueira.

"A atenção às necessidades dos municípios, é uma determinação do governador Cláudio Castro. No caso do lago de Nogueira estamos falando de um trabalho ambientalmente importante, e que beneficia os freqüentadores da região, pois esta é uma área de lazer muito utilizada por moradores, veranistas e turistas ", afirma o secretário do Ambiente, Bernardo Rossi, pontuando que Nogueira faz parte do roteiro turístico da cidade e que a a realização do serviço atende a uma demanda da Associação de Moradores.



"A recuperação do lago é muito importante para os moradores; as condições deles preocupa a todos que vivem aqui. Levamos esta solicitação ao Inea e é muito bom vermos os trabalhos começando", destaca a presidente da Associação de Moradores e Amigos de Nogueira, Tatiane Moura, assinalando que a área é fundamental para os moradores.



"Esse lago é muito mais que uma atração turística, ele é um caminho de passeio para idosos, um espaço de treino pra atletas, e um lugar de distração para as pessoas em momentos em que não estão se sentindo bem, enfim, um espaço de lazer essencial para a rotina de todos nós", completa.



Morador de Nogueira há mais de 60 anos, Geraldo Machado, relata o sentimento de ver o início da recuperação da área. "Nós que vivemos aqui temos o lago de Nogueira, como o coração de Nogueira. Esta dragagem do Inea é muito importante, pois devolve a vida ao lago", assinala.