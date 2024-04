Obras beneficiam moradores do Carangola. - Foto: Divulgação

Obras beneficiam moradores do Carangola.Foto: Divulgação

Publicado 04/04/2024 21:45

Petrópolis - A Águas do Imperador concluiu investimentos no sistema de abastecimento do Carangola, buscando garantir segurança e maior volume de abastecimento para os moradores da região. Entre as ações, realizadas entre os meses de fevereiro e março, estão as trocas das bombas e a interligação dos sistemas Mosela e Montevideo.

As três bombas que levam água para as regiões do Cidade Nova, Vila Manzini, Divino Espírito Santo, Amoedo, Modesto Guimarães e Vicenzo Rivetti, incluindo o Conjunto Habitacional, foram trocadas e outras três foram colocadas de reserva.

“A região tem crescido muito ao longo dos anos e, por isso, começamos esses estudos, ainda em novembro, para garantir segurança operacional para a região. Dividimos as intervenções em quatro fases e fizemos interrupções pontuais no abastecimento para minimizar os impactos para os moradores”, explicou o diretor da concessionária Águas do Imperador, João Henrique Tebyriça de Sá.

Além da maior vazão de água, por conta da substituição das bombas, Águas do Imperador realizou, ainda, a interligação entre os sistemas Mosela e Montevideo, o que vai proporcionar segurança hídrica, já que o abastecimento poderá ser feito por ambos os sistemas.

Nova adutora Carvalho Júnior

Integrada ao sistema de abastecimento da Estação de Tratamento de Água (ETA) Araras, com capacidade de produção de 105 litros por segundo, a nova adutora Carvalho Júnior vai contar com quatro unidades de bombeamento e capacidade de transportar um volume de água suficiente para atender os moradores de toda a extensão da Rua Carvalho Júnior, incluindo a comunidade Sítio do Fragoso, o Vale do Carangola e mais de três mil moradores do Conjunto Habitacional Vicenzo Rivetti.

“Nesta obra, teremos também a interligação dos sistemas Araras e Montevideo. Com a intervenção já realizada no sistema de abastecimento do Carangola, a ETA Mosela também estará integrada. Serão três unidades conectadas, com grande volume de água e garantia de abastecimento”, destacou João Henrique.