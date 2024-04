Homem foi encontrado morto na Praça de Cascatinha. - Foto: Reprodução

Publicado 02/04/2024 16:27 | Atualizado 02/04/2024 16:30

Petrópolis - Na manhã desta terça-feira (2), o corpo de um homem foi encontrado na Rua Hyvio Naliato, em Cascatinha. A Polícia Militar esteve no local e isolou a área, enquanto a Polícia Civil está investigando o caso. Ainda não há informações sobre a identidade do homem encontrado.

Em apenas uma semana, já é o terceiro corpo encontrado em Petrópolis. Na última terça-feira, um outro homem havia sido encontrado no Quitandinha , dentro do lago. Posteriomente, a vítima foi identificada , mas as circunstâncias ainda são investigadas.