Petrópolis - No último fim de semana, o Centro Integrado de Comando e Controle foi desmobilizado por conta da redução das chuvas em Petrópolis. O atual estágio operacional da Defesa Civil do Município é de "observação", o segundo em uma escala de cinco.

Instalado pelo prefeito Rubens Bomtempo na quarta-feira (20), o Centro Integrado de Comando e Controle reuniu instituições e órgãos envolvidos no preparo e na resposta às chuvas em Petrópolis. Durante 7 dias, o grupo funcionou no prédio principal da Prefeitura (na Avenida Koeler), com representantes das instituições e órgãos participantes.



Durante os sete dias, os representantes das instituições participantes se reuniram – toda manhã e toda noite – para debater e alinhar as ações de resposta às chuvas.



Apesar da desmobilização, ficou acordado que o Centro Integrado de Comando e Controle poderá ser reativado a qualquer momento, caso os índices pluviométricos voltem a subir.