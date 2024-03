Deslizamento atingiu a rodovia. - Foto: Reprodução

Publicado 29/03/2024 22:31

Petrópolis - As intervenções no trecho onde ocorreram os deslizamentos na Estrada União e Indústria, na altura do distrito de Pedro do Rio, serão realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), órgão federal vinculado ao Ministério dos Transportes. O trecho onde houve o deslizamento está em meia pista.



Nesta quinta-feira (28), representantes da Prefeitura e do Dnit estiveram no local, próximo ao centro de Pedro do Rio, avaliando a situação. “Essa obra precisa ser feita de forma rápida e emergencial, uma vez que a União e Indústria é uma importante via da cidade e traz consequências para a mobilidade urbana”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



“Como é uma rodovia federal, o Dnit se comprometeu em fazer as intervenções necessárias para deixar o trecho mais seguro para os moradores e motoristas”, disse o presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), Thiago Damaceno.