Cemitério foi um dos locais afetados e visitados.Foto: Divulgação

Publicado 28/03/2024 19:09

Petrópolis - O prefeito Rubens Bomtempo e o deputado federal Hugo Leal visitaram, nesta quinta-feira (28), os locais afetados pelas chuvas dos últimos dias. O objetivo é conseguir recursos junto ao Ministério das Cidades para realizar as intervenções no Independência e no Cemitério Municipal.

“Desde sexta-feira, estamos aqui no Independência com ações de resposta às chuvas. Toda a Prefeitura está mobilizada para dar uma resposta rápida e restabelecer a infraestrutura dos locais, bem como confroto e acolhimento para quem está nos pontos de apoio e abrigamento. Hoje (quinta-feira, dia 28), estive acompanhado do deputado federal Hugo Leal, para que, juntos, possamos conseguir recursos do governo federal para realizar as obras necessárias. Nossa Secretaria de Obras já tem 18 projetos de reconstrução. Por isso, é importante a ajuda e apoio do governo federal”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

As intervenções contam com obras de contenção e macrodrenagem, além da reconstrução das gavetas mortuárias no Cemitério Municipal. O prefeito Bomtempo também levou o deputado Hugo Leal ao local.

“Assim que os projetos estiverem prontos, vamos correr atrás desses recursos para que as obras tenham início o mais rápido possível”, disse o deputado federal Hugo Leal, acompanhado do presidente da Câmara, vereador Júnior Coruja.