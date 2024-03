Deslizamento em Pedro do Rio nesta terça-feira. - Foto: Reprodução

Publicado 26/03/2024 22:19

Petrópolis - Com chuvas desde a última quinta-feira (21), Petrópolis teve 713 deslizamentos registrados até o início da noite desta terça-feira. O número de deslizamentos está entre as mais de mil ocorrências contabilizadas pela Defesa Civil no período.

No ponto de apoio da Escola Municipal Alto Independência, 95 pessoas estão sendo acolhidas. O local se encontra mobilizado desde a noite do dia 21 para receber os moradores que precisaram deixar as casas onde moram. No abrigo do Santa Isabel, no bairro Caxambu, 100 pessoas estão acolhidas no local.



Todos os pontos de apoio permanecem em sobreaviso, e todos aqueles que necessitarem de apoio serão recebidos, segundo a prefeitura.