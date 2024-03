Desmonte de rochas será realizado. - Foto: Divulgação/Concer

Publicado 25/03/2024 23:20

Petrópolis - O desmonte de uma rocha situada entre dois sentidos da BR-040, em Petrópolis, irá exigir a interdição total do km 79 da rodovia, na região da Mosela. As pistas irão ficar fechadas durante a execução do serviço para proteger os usuários da estrada.

O desmonte de rocha está previsto para ter início às 10h e poderá se estender por até duas horas, com possibilidade de ser adiado se não houver condições climáticas e operacionais favoráveis.



Para obter informações atualizadas sobre o andamento do serviço, o usuário deve ligar para a Central de Atendimento Concer: 0800-2820040.