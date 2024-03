Deslizamento no Vicenzo Rivetti. - Foto: Reprodução

Deslizamento no Vicenzo Rivetti.Foto: Reprodução

Publicado 24/03/2024 12:39

Petrópolis - Segundo a Defesa Civil de Petrópolis, 535 ocorrências foram contabilizadas até as 11h50 da manhã deste domingo (24). Dentre elas, 367 são de deslizamentos. O 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar (GBM) registrou nove vítimas resgatadas com vida no bairro Independência e no Caxambu. No Independência foram registrados quatro óbitos.

Nos pontos de apoio, 378 pessoas estão sendo acolhidas. Confira a listagem de pontos de apoio mobilizados: Alto da Serra (Escola das Comunidades Santo Antônio); Independência (Escola Municipal Alto Independência); São Sebastião (Escola Papa João Paulo II); Sargento Boeing (Escola Ana Mohamed); Santa Rosa de Lima (Escola Dom Pedro de Alcântara); e 24 de Maio (Escola Clemente Fernandes).

Os pontos de apoio nas regiões do segundo, terceiro, quarto e quinto distritos do município foram desmobilizados devido aos baixos acumulados pluviométricos registrados. No entanto, os pontos de apoio do primeiro distrito permanecem em sobreaviso, e todos aqueles que necessitarem de apoio serão acolhidos.



A Defesa Civil reforça que a população das áreas de risco se mantenha em alerta, e principalmente, que não permaneça em áreas interditadas. Evite áreas alagadas e fique atento aos sinais de deslizamentos. Em caso de emergência, ligue 199.