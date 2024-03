Deslizamentos atingiram toda a cidade nos últimos dias. - Foto: Reprodução

Publicado 24/03/2024 12:10

Petrópolis - Na manhã deste domingo (24), a Defesa Civil de Petrópolis emitiu alerta de risco muito alto de deslizamento no primeiro distrito do município. O alerta foi emitido por conta da previsão de continuidade de chuva ao longo do dia em conjunto com os acumulados pluviométricos.

Confira os maiores acumulados em 96h:



- Chacara Flora GEO - 369mm 96h

- São Sebastiao - Vital - 341.2mm 96h

- Independencia - Taquara 338.6mm 96h



Em caso de emergência, ligue 199.