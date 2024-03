Campo do Laginha. - Foto: Divulgação/LPD

Publicado 25/03/2024 23:14

A Liga Petropolitana de Desportos (LPD) irá representar Petrópolis em mais um ano no Campeonato Estadual de Ligas do Rio de Janeiro sub-17. Em 2017, a equipe conquistou o título da etapa da Região Serrana. Os atletas convocados para o torneio foram anunciados.“Baseado nos últimos campeonatos que tivemos na cidade pelas categorias sub 15/17, estamos convocando os atletas. Lembrando que atletas federados não podem disputar a competição de ligas e isso explica a ausência de jogadores de clubes como o Vera Cruz, que também faz um ótimo trabalho nessas categorias. Atletas do Laginha que foram campeões municipais estão sendo convocados para representar a liga neste 2024, até mesmo para acelerar o processo de preparação da equipe. Este entrosamento pode favorecer e otimizar o tempo da comissão técnica, que também conta com a presença de destaques de Cascatinha e Boa Esperança", afirma Felipe Andrade, treinador da seleção.O Laginha foi a equipe com mais jogadores convocados, com 31. Boa Esperança, Cascatinha e Vera Cruz também têm representantes na seleção. Confira a convocação por clubes:Danilo GabrielBernardo Silva ClementeJoão Gabriel de Paula SouzaLeonardo R. EvangelistaJoão Gabriel ArgonKauã Corrêa TellesLeonardo Diniz DiasLucca LagoMiguel Maia XavierMiguel CarvalhoBernardo LucasBernardo NevesFrancisco MirandaGuilherme MesquitaJuan Carlos HilárioLucas Gabriel SabbadinMiguel Martins GamaMiguel RentoPablo MunizPedro MelloRonaldo FilhoVitor Hugo AffonsoWillian CarmoYuri SouzaArthur KochemArtur Souza PerigoloBreno AlexandreCaio Augusto CostaFabrício PortesGabriel Carvalho RochaGeovane QueirozJoão Pedro MunchLucas Andrade BenevidesLucas Guido XavierMatheus Lima de AraújoNicolas LichtLucas OrnellasRenzo CaldasYago Carvalho (Ex-Vera Cruz)Gustavo Lorang (Ex-Vera Cruz)Gabriel Lorang (Ex-Vera Cruz)Bernardo Rocha Castor (Ex-Osvaldo Cruz)Ewerton Luís Fernandes (Ex-Planeta Bola/Imperadores)Gustavo Rosa (Ex-EC Corrêas)Loic Dutra (Ex-Serrano)Gustavo Nascimento (Ex-Serrano)Pedro Lidizzia (Ex-Laginha)O treinador Felipe Andrade também informou que um treino aberto será realizado para que qualquer atleta da cidade possa comparecer e conhecer a comissão técnica, podendo também integrar a equipe da liga.Mais informações sobre a LPD podem ser vistas no site