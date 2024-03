Mandados de prisão foram cumpridos em Petrópolis. - Foto: Reprodução

Publicado 26/03/2024 21:54

Petrópolis - Na manhã desta terça-feira (26) o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil cumpriram cinco mandados de busca e apreensão contra investigados pela venda de carros clonados e roubados. Os veículos eram anunciados em sites de venda.

As investigações apontam que os alvos já teriam obtido mais de R$ 1 milhão com esse tipo de golpe. Durante as diligências, duas pessoas foram presas em flagrante com posse de veículos clonados, uma no Recreio dos Bandeirantes e outra em Duque de Caxias. Outros dois homens já haviam sido presos ao longo das investigações.



Os mandados, expedidos pelo Juízo da 29ª Vara Criminal, fazem parte da investigação de uma associação criminosa destinada à prática de delitos envolvendo veículos automotores, incluindo roubo, furto, adulteração de sinais identificadores, falsidades documentais e estelionatos. O judiciário também determinou o bloqueio de bens dos investigados. Os mandados foram cumpridos em São Gonçalo, Duque de Caxias, Vargem Grande e Petrópolis.



De acordo com o GAECO/MPRJ, os investigados agiam sempre da mesma forma. Atraíam as vítimas por anúncios na internet, que entravam em contato com o anunciante para obter informações a respeito da compra e venda do carro, sem saberem que estavam tratando com os criminosos.



Na sequência, eram agendados encontros para ver os automóveis. Após o acerto entre as partes, eles seguiam para o cartório e os criminosos entregavam documentos do veículo, do proprietário, manuais e notas fiscais, todos falsificados. As vítimas realizavam pagamentos em espécie, via pix, transferência bancária ou entregando outros automóveis como parte do pagamento.



Em um dos casos, o comprador passou a receber cobranças do dispositivo Sem Parar – tag de passagem rápida para pedágio –, em locais nos quais não trafegava, além de diversas multas atribuídas ao carro, também em locais que não fazem parte do seu itinerário. Durante vistoria realizada no carro, ficou constatado que o veículo adquirido, um Toyota Corolla Cross, era, na verdade, um ‘clone’.