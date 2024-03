Polícia Militar no epicentro da tragédia em Petrópolis. - Foto: Reprodução/Pmerj

Polícia Militar no epicentro da tragédia em Petrópolis.Foto: Reprodução/Pmerj

Publicado 25/03/2024 23:48

Petrópolis - Após denúncia anônima de que uma pessoa estaria pedindo dinheiro para as vítimas das chuvas de Petrópolis, em nome da Defesa Civil, equipes da agência de inteligência do 26º BPM identificaram o suspeito e o encaminharam à delegacia na tarde desta segunda-feira (25). No local, foi feito o registro de uma medida assecuratória, visando assegurar o ressarcimento de eventuais vítimas.

A Polícia Militar pede que pessoas que realizaram algum tipo de doação em forma de PIX para a Defesa Civil compareçam à delegacia e realizem a denúncia.