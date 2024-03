Cidade foi afetada por deslizamentos. - Foto: Peprodução

Publicado 25/03/2024 23:55

Petrópolis - A Defesa Civil de Petrópolis contabilizou 944 ocorrências registradas em razão das chuvas que atingiram o município neste fim de semana. Entre as ocorrências, 580 foram relacionadas a deslizamentos. Os número foram atualizados até 18h15 desta segunda-feira (25).

O 15º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar (GBM) registrou nove vítimas resgatadas com vida no bairro Independência e no Caxambu. No Independência, foram registrados quatro óbitos, sendo duas mulheres, um homem e um menino.



São 95 pessoas acolhidas pelo ponto de apoio da Escola Municipal Alto Independência, no bairro Independência, que encontra-se mobilizado desde a noite da última quinta-feira para receber a população que resida em área de risco ou que se sinta insegura em sua residência. No abrigo Santa Isabel, no bairro Caxambu, 92 pessoas estão acolhidas.



Os pontos de apoio nas regiões do segundo, terceiro, quarto e quinto distritos do município foram desmobilizados devido aos baixos acumulados pluviométricos registrados. No entanto, os pontos de apoio do primeiro distrito permanecem em sobreaviso, e todos aqueles que necessitarem de apoio serão acolhidos.