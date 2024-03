Decreto da Prefeitura de Petrópolis estabeleceu ponto facultativo. - Foto: Reprodução

Publicado 27/03/2024 22:09

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis decretou ponto facultativo nesta quinta-feira (28) - feriado da Semana Santa -, com isso as repartições públicas ficarão fechadas, retornando ao funcionamento normal, na segunda-feira (1º de abril).

As unidades de urgência e emergência (UPAs Centro, Cascatinha e Itaipava), os hospitais (Nelson de Sá Earp, Pronto Socorro do Alto da Serra e Alcides Carneiro) e os SPAs de Pedro do Rio e Posse funcionam normalmente.