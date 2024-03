Abrigo do Santa Isabel. - Foto: Divulgação/PMP

Abrigo do Santa Isabel.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 27/03/2024 22:12

Petrópolis - A Prefeitura está oferecendo total apoio às 27 famílias que estão acolhidas no Abrigo do Santa Isabel, onde recebem alimentação, itens de higiene pessoal e local adequado para dormir. Além disso, o espaço recebeu uma base permanente de Saúde com diferentes serviços.

A Prefeitura chegou a acolher cerca de 500 pessoas nos pontos de apoio desde a última sexta-feira (22), com o início do temporal provocado por uma frente fria. Neste momento, há 92 pessoas abrigados no Caxambu e 95 no ponto de apoio montado na Escola Municipal Alto Independência.

“Desde o início conseguimos mobilizar todas as secretarias para formar a rede de apoio às pessoas que precisaram sair de suas casas devido ao risco de deslizamentos ou àqueles que infelizmente tiveras suas moradias atingidas. Seguimos o Plano de Contingência no alerta à população, na assistência às vítimas e no reestabelecimento dos serviços e limpeza de vias. Infelizmente perdemos quatro vidas e neste momento precisamos continuar ajudando às famílias afetadas”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O abrigo é coordenado pela Secretaria de Assistência Social e reúne serviços de diferentes órgãos. Nesta segunda (25), Assistentes do programa Criança Feliz realizaram atividades recreativas com as crianças abrigadas no loca local.

“Todas as equipes da Assistência Social estão, desde o início das chuvas, mobilizadas para os pontos de apoio que foram abertos na quinta-feira e, agora, para o abrigo do Santa Isabel, Caxambu. Em nenhum momento, faltou nada para os desabrigados e a Prefeitura está estruturada para receber mais de mil pessoas, com colchões, roupas de cama e alimentos”, disse o secretário de Assistência Social, Fernando Araújo.

A Secretaria de Saúde montou uma grande estrutura no espaço: uma base permanente de Saúde para a oferta de atendimento médico, psicológico, suporte do programa de hipertensão e diabetes, testes rápidos para ISTs, assistência social, vacinação antitetânica e atendimento especializado para as pessoas com deficiência.

Outros órgãos também estão presentes no local para a oferta de serviços, como a Defesa Civil, Conselho Tutelar, Cobea, Guarda Civil e a Polícia Militar.