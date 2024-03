Município tem mais de 1.500 casos confirmados de dengue. - Foto: Divulgação

Publicado 28/03/2024 19:05

Petrópolis - A Prefeitura está programando para o próximo dia 06 de abril o segundo dia D de combate à dengue. O objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade da participação de todos para a eliminação do mosquito Aedes aegypti. As ações do dia de mobilização estão sendo planejadas por meio do Comitê Municipal de Enfrentamento às Arboviroses.



Até a última quarta-feira (27), foram confirmados 1579 casos de dengue no município e dois óbitos neste ano. Outros dois óbitos seguem em análise em Petrópolis. Em todo o Estado do Rio, mais de 164 mil casos já foram registrados.



O Comitê Intersetorial de Enfrentamento às Arboviroses foi instituído pelo município em novembro de 2023. O objetivo do comitê é promover ações de mobilização conjuntas entre as secretarias de governo em prol da prevenção e controle das doenças.



“No dia 2 de março, fizemos uma grande mobilização levando orientação e também com vistorias em diferentes regiões do município. Estamos atuando de forma intersetorial para ampliar as ações de combate e eliminação dos criadouros, mas a população também precisa estar junta nesta luta”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



O comitê, formado por representantes de diferentes secretarias de governo, vem se reunindo semanalmente para o acompanhamento e planejamento das ações.



“Como a previsão era de picos de aumento dos casos para os meses de março e abril, estamos planejando mais uma edição do dia de mobilização. Mas é preciso que as pessoas se conscientizem que a participação precisa ser semanal, tirando 10 minutos do seu dia para vistoriar sua casa, quintal e arredores, e eliminar os possíveis criadouros do mosquito. Somente eliminando o vetor poderemos acabar com a dengue”, disse o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.



Casos suspeitos

Os pacientes com suspeita de dengue devem se dirigir às unidades de emergência, como UPAS (Centro, Cascatinha e Itaipava), ou Pronto Socorro do Hospital Leônidas Sampaio.



10 minutos semanais

O ciclo de vida do Aedes aegypti, do ovo até a fase adulta, leva entre 7 e 10 dias. Se a eliminação dos criadouros acontecer uma vez por semana, o ciclo é interrompido evitando o nascimento de novos mosquitos. Para isso:

Mantenha as caixas de água, galões, poços e outros depósitos de água bem fechados;

Mantenha as calhas limpas, as garrafas vazias e baldes virados de cabeça para baixo;

Mantenha as bandejas do ar condicionado e da geladeira limpas e sem água;

Piscinas sempre tratadas;

Plantas que acumulam água, como as bromélias, precisam ser secas;

Coloque areia nos pratinhos das plantas;

Elimine as poças de água.