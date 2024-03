Feira do Pescado atrai diversos compradores. - Foto: Divulgação

Feira do Pescado atrai diversos compradores.Foto: Divulgação

Publicado 29/03/2024 22:26

Petrópolis - O Procon esteve na Feira do Pescado esta semana para orientar os feirantes. Colocação dos preços visíveis, higiene e verificação das balanças foram alguns dos itens vistoriados pelos fiscais.



"A Feira do Pescado é tradicional na cidade e atrai muitos consumidores, por isso é importante verificarmos e orientarmos os feirantes sobre as condições de venda", disse o procurador geral do município, Miguel Barreto.



"É importante que as balanças estejam aferidas e o peixe não pode ser pesado congelado", explicou o coordenador do Procon, Fafá Badia.



A Feira do Pescado aconteceu na Rua Visconde de Souza Franco, no Centro.