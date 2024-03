Investigações estão a cargo da 106ª DP. - Foto: Reprodução

Investigações estão a cargo da 106ª DP.Foto: Reprodução

Publicado 28/03/2024 20:46

Petrópolis - O corpo de uma mulher foi encontrado em Araras, dentro de uma caixa d'água, na manhã desta quinta-feira (28). A mulher estava desaparecida desde a noite de quarta-feira, quando havia sido vista no Vista Alegre, pela última vez.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 26º BPM foram acionados após o corpo ter sido encontrado. No local, os policiais viram a vítima com diversas marcas de violência. O autor do crime ainda não foi identificado.

As investigações estão sendo conduzidas pela 106ª DP.