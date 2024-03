Fachada da CPTrans. - Foto: Reprodução

30/03/2024

O resultado final do concurso público da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) foi divulgado. A listagem com os aprovados, em todos os cargos, está no site da Prefeitura e do INQC