Castração e microchipagem de cães e gatos. - Foto: Reprodução

Publicado 30/03/2024 19:04

Petrópolis - No próximo mês de abril, terá início o cadastro para a segunda etapa da campanha de castração e microchipagem de cães e gatos em Petrópolis. Com uma estimativa de alcançar 1,2 mil animais, a iniciativa visa promover a saúde pública e a qualidade de vida dos animais.

"Na primeira etapa da campanha, realizada em fevereiro, no Independência, foram 1.163 animais atendidos. Entre os anos de 2022 e 2023, ultrapassamos a marca dos 6 mil animais castrados e microchipados. Um verdadeiro recorde em Petrópolis. Isso demonstra que estamos cada vez mais comprometimento com o bem-estar animal”, destaca o prefeito Rubens Bomtempo.

As cirurgias, previamente agendadas, serão realizadas no período de 7 a 14 de maio no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava. O secretário de Saúde, Marcus Curvelo, ressaltou a importância da continuidade da campanha. "Nosso objetivo é oferecer um serviço de qualidade para a população petropolitana, garantindo a saúde dos animais e contribuindo para a redução de zoonoses", destacou o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

Além de promover o controle populacional, a castração e microchipagem são ações cruciais para manter a harmonia entre a população animal e a comunidade", destacou o secretário de Saúde, Marcus Curvelo. "É importante compreender que esses procedimentos não apenas controlam a população, mas também promovem a saúde e o bem-estar dos nossos animais de estimação", complementa.

Simone Sisnando, coordenadora de Vigilância Ambiental, enfatizou a facilidade de acesso aos serviços. "Com datas e locais distribuídos pela cidade, buscamos ampliar o alcance da campanha, facilitando o cadastro e atendendo às demandas da população". Para realizar o cadastro, é necessário apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

Confira as datas e locais para cadastramento:

O horário de atendimento em todos os pontos de cadastramento será das 9h às 15h

- 01/04: PSF Vale das Videiras, UBS Araras

- 02/04: UBS Itaipava, PSF 1º de Maio

- 03/04: UBS Itaipava, PSF Boa Esperança

- 04/04: Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes (Parque de Itaipava) e Capela Santa Luzia (Estrada das Arcas, 1.963. Itaipava)

- 05/04: PSF Vila Rica