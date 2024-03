Escola Municipal Abelardo de Lamare. - Foto: Reprodução

Escola Municipal Abelardo de Lamare.Foto: Reprodução

Publicado 30/03/2024 19:00

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis está garantindo a matrícula das crianças e adolescentes vítimas das chuvas do Independência e que estão no abrigo do Caxambu. Eles serão matriculados na Escola Municipal Abelardo de Lamare, próximo ao local onde estão acolhidos.

Nesta quarta-feira (27), os familiares das crianças e adolescentes visitaram a nova escola. “É importante que estudem próximo ao local de onde estão acolhidas. E as famílias que quiserem, a matrícula já está garantida”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

As crianças e adolescentes ficarão matriculadas na Escola Municipal Abelardo de Lemare até a resolução do aluguel social e o novo endereço de residência das famílias. “Estas crianças terão prioridade de atendimento nas unidades escolares mais próximas de seus novos endereços”, disse a secretária de Educação, Adriana de Paula.