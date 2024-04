Corações foram espalhados pela cidade. - Foto: Divulgação

Publicado 01/04/2024 10:57 | Atualizado 01/04/2024 11:00

Petrópolis - Diversos bairros de Petrópolis amanheceram coloridos de amor neste domingo de Páscoa (31). Corações com mensagens de esperança, lembrando esse período, foram distribuídos em diversos locais. A iniciativa é da Catedral Metodista de Petrópolis, Campus Coronel Veiga.

“Nosso propósito é contribuir com a nossa cidade de alguma forma, principalmente após as chuvas de 2022 e que se repetiram agora. Esta é uma das frentes, além dos nossos projetos sociais, de tentar trazer uma boa mensagem aos petropolitanos, uma mensagem que enche o nosso coração de esperança e alegria: Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou seu Filho por nós”, explicou o Pastor Augusto Menino, líder do campus.

Esta ação já acontece há dois anos consecutivos. Os grupos deixaram as mensagens, durante a madrugada de sábado para domingo, em toda a região da Coronel Veiga. Ao todo, foram mais de 13 mil corações produzidos.

Além destas ações especiais, a Catedral Metodista de Petrópolis mantém o Projeto Esperança, que, recentemente, completou dois anos. A iniciativa surgiu após as chuvas de 2022 e oferece aulas de esportes, auxílio profissional, atendimento psicológico e cestas básicas para centenas de famílias, que foram atingidas pela tragédia.

“A mensagem da Páscoa também é uma mensagem de serviço. O Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir, dando sua vida a favor de muitos. E, nós, como Igreja, também desejamos seguir esse ensinamento de Jesus”, disse o pastor sênior da Catedral Metodista, Ewander Macedo.