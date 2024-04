Caminhada Azul de 2023. - Foto: Reprodução

Caminhada Azul de 2023.Foto: Reprodução

Publicado 03/04/2024 22:55 | Atualizado 03/04/2024 22:55

Petrópolis - Gerar visibilidade, conscientização e avanços na garantia de direitos para as pessoas com transtorno do espectro autista (TEA): este é o objetivo da Caminhada Azul do Grupo Amigos dos Autistas de Petrópolis (Gaape). O evento terá o apoio da Prefeitura, e vai acontecer no domingo (7), na Avenida Barão do Rio Branco, tendo concentração às 9h30 e saída às 10h.

O evento faz referência ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril, e tem como cor tema o azul. “É uma causa muito especial que requer de nós cada vez mais sensibilidade e ações inclusivas. E por isso, como governo, trabalhamos em políticas públicas que possam gerar mais qualidade de vida a todos”, observou o prefeito Rubens Bomtempo, que anunciou a regulamentação de credencial de estacionamento para pessoas autistas.

Em março, a Prefeitura promoveu o I Simpósio Municipal de Autismo -TEA, que visou sensibilizar a população e profissionais sobre o tema. O evento contou com a participação de cerca de 250 pessoas, além das que acompanharam as palestras e apresentações pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube, na transmissão ao vivo.

“A deficiência é um tema que vem sendo tratado com muito respeito nesta gestão. Com a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Doenças Raras, poderemos organizar os serviços oferecidos em nossa cidade e criar uma referência para essas pessoas. Este é um passo muito importante para nossa cidade”, destacou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescente (CMDCA) e secretária-chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo

“Em todo o mês de abril, o Gaape realiza atividades diferenciadas referentes ao mês azul, e uma delas é a Caminhada, que visa conscientizar a comunidade sobre o autismo, inclusão, sobre diferenças e o preconceito. A sociedade petropolitana sempre participa do nosso evento e apoia nossas crianças, adolescentes e adultos autistas e suas famílias. É uma caminhada muito feliz, de encontros. Convido a todos a vestirem azul e participarem!”, finalizou a fundadora e coordenadora técnica do Gaape, Márcia da Silva Loureiro.