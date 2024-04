Agência histórica foi inaugurada em 1922. - Foto: Reprodução

Publicado 02/04/2024 17:35 | Atualizado 02/04/2024 17:38

Petrópolis - A agência histórica dos Correios, localizada na Rua do Imperador, no Centro, foi fechada nesta terça-feira (2), para passar por reformas. Um cartaz colado no portão da unidade alertou a população sobre o fechamento temporário da agência.

De acordo com os Correios, todo o efetivo da unidade foi deslocado para outras agências do município para que o atendimento aos clientes seja mantido. A entrega interna da agência Petrópolis passará a ser realizada pelos Centros de Distribuição de região localizados nos endereços: Rua Marechal Floriano Peixoto, 91 2º Andar; e Rua Mosela, 1378.

Como alternativa, os clientes poderão ser atendidos nas agências AC Itaipava - Estrada União Indústria, 11870, Itaipava; AC Posse - Estrada Silveira da Mota, 42, Posse; AC Pedro do Rio - Estrada União Indústria, 19297, Pedro do Rio; AGF Coronel Veiga - Rua Coronel Veiga, 1988, Coronel Veiga; AGF Cidade Imperial - Rua Dezesseis de Março, 322, Centro; e AGF Polo Bingen - Rua Bingen, 2170, Bingen.



Foi ressaltado que o prédio não será vendido.