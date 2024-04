Solenidade de posse ocorreu no Instituto Teológico Franciscano. - Foto: Divulgação

Solenidade de posse ocorreu no Instituto Teológico Franciscano.Foto: Divulgação

Publicado 02/04/2024 16:54

Petrópolis - A Prefeitura deu posse a um novo grupo de profissionais da Educação, aprovado no concurso público. Com essa convocação, são mais de 1.700 concursados que já foram convocados e estão atuando nas salas de aula.

A solenidade de posse aconteceu na manhã desta terça-feira (2), no Instituto Teológico Franciscano e reuniu cerca de 200 pessoas. “Temos muitos desafios na Educação, entre elas está a evasão escolar, e agora vocês fazem parte desse trabalho que é mudar essa realidade, dentro de um projeto pedagógico que promova a equidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O novo grupo é formado por professores e professoras que vão atuar nas unidades da rede municipal com Ensino Fundamental. “Quando assumimos o governo, em dezembro de 2021, tínhamos um déficit enorme de professores. Agora, depois de muito trabalho e compromisso com a nossa Educação, por meio do concurso público conseguimos renovar cerca de 1/3 dos nossos profissionais”, disse a secretária de Educação, Adriana de Paula.

Também participaram da solenidade o secretário de Segurança e Ordem Pública, Ramon Mello, que na época do concurso da Educação era secretário de Administração e deu início as convocações; a secretária da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Doenças Raras, Marcia Schanuel e o presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), Thiago Damaceno.