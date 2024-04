Vistoria realizada pelo MP. - Foto: Divulgação/MPRJ

Vistoria realizada pelo MP.Foto: Divulgação/MPRJ

Publicado 03/04/2024 22:14 | Atualizado 03/04/2024 22:15

Petrópolis - Nesta terça-feira (2), a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis realizou vistorias nos abrigos temporários para vítimas da chuva de março no município. No Independência, um abrigo temporário foi disponibilizado pela Prefeitura, após pedido do MPRJ, para abrigar provisoriamente famílias que estavam em uma escola.

“Entendemos que enquanto houver pessoas nos abrigos, estamos em situação de desastre. Durante a vistoria, constatamos que o espaço é suficiente para abrigar as famílias. Requisitamos a instalação de telas de proteção nas janelas do segundo andar, melhorias na cozinha e na alimentação e uma melhor organização no atendimento social às famílias que ali se encontram, incluindo a busca de imóveis e atendimento para a concessão do benefício do aluguel social”, disse a promotora de Justiça Vanessa Katz.



Durante a tarde, em uma reunião com o secretário municipal de Assistência Social, Fernando Araújo, o MPRJ foi informado que as recomendações serão acatadas e providenciadas até sexta-feira (05).



O MPRJ também esteve no abrigo do bairro do Caxambu, e foram feitas algumas recomendações para melhorias no atendimento, como ajustes na alimentação, cozinha e atendimento social. Uma nova vistoria será feita para que sejam constatadas se as medidas foram cumpridas. Ao todo, 38 famílias estão nos dois abrigos.