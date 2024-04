Ampliação começa nesta sexta-feira. - Foto: Julia Prado/Ministério da Saúde

Ampliação começa nesta sexta-feira.Foto: Julia Prado/Ministério da Saúde

Publicado 04/04/2024 21:59

Petrópolis - A Prefeitura, por meio da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde, está promovendo uma importante ampliação na campanha de vacinação contra o HPV (papilomavírus humano). Agora, meninos e meninas com idades entre 09 e 19 anos serão contemplados com a imunização em esquema de dose única. Anteriormente, a faixa etária para meninos e meninas era de 09 a 14 anos, em esquema de duas doses. A ampliação acontece a partir desta sexta-feira (05) e a vacina estará disponível nas 15 salas de imunização do município.



A decisão de ampliar a faixa etária foi embasada pela nova nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, que ressalta a necessidade do "resgate de adolescentes até 19 anos não vacinados e inclusão das pessoas portadoras de papilomatose respiratória recorrente (PRR), como grupo prioritário da vacina HPV".



O prefeito Rubens Bomtempo destaca a importância dessa ampliação. "Receber a vacina contra o HPV na idade correta é essencial, uma vez que a produção de anticorpos é mais eficaz nesses anos de adolescência. Estamos empenhados em alcançar o máximo de jovens possível para garantir sua proteção".Estamos comprometidos em promover a saúde da população, e a ampliação da vacinação contra o HPV é uma medida fundamental para a prevenção de doenças graves. É um passo significativo na proteção da saúde dos nossos jovens".



O secretário de Saúde, Marcus Curvelo, ressalta que a vacinação contra o HPV é uma estratégia importante adotada por mais de 100 países em seus programas nacionais de vacinação, com resultados positivos na prevenção e redução das doenças ocasionadas pelo vírus. "Estamos alinhados com as diretrizes internacionais e comprometidos em oferecer o melhor cuidado possível para a nossa população", afirma Curvelo.



“O HPV é um vírus transmitido pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas, principalmente por meio de relação sexual. Estima-se que no Brasil haja de 9 a 10 milhões de infectados, com 700 mil casos novos da infecção surgindo a cada ano. Porém, é importante destacar que a vacinação contra o HPV não substitui a realização do exame preventivo (papanicolau) para mulheres, nem o uso de preservativo nas relações sexuais”, destaca Thayene Varella, chefe da Divisão de Imunização.



Postos de Vacinação



Centro De Saúde Coletiva

8h às 16h30 - terça, quinta e sexta;

8h às 19h30 - segunda e quarta;

UBS Alto Independência

8h30 às 16h30 - segunda a sexta;

UBS Morin

8h30 às 16h30 - segunda, quarta e sexta;

8h30 às 19:30 - terça e quinta;

UBS Quitandinha

8h30 às 19h - segunda a sexta;

Ambulatório Escola FMP/FASE

8h às 16h - segunda a sexta;

Centro de Saúde Itamarati

8h30 às 19h30 - segunda a sexta;

Ambulatório do Hospital Alcides Carneiro

8h30 às 16h30 segunda a sexta;

PSF Posse

8h às 16h - segunda a sexta;

UBS Mosela

8h30 às 19h - segunda, quarta e sexta

8h30 às 16h30 - terça e quinta

UBS Araras

7h30 às 15h30 - segunda a sexta;

UBS Itaipava

8h30 às 16h30 - segunda, quarta e sexta;

8h30 às 19h terça e quinta;

UBS Pedro do Rio

8h às 16h - segunda a sexta;

UBS Retiro

8h30 às 19h30 - segunda a sexta;

UBS Bairro da Glória

8h30 às 16h30 - segunda a sexta

UBS Vicenzo Rivetti

8h30 às 16h30 - segunda a sexta