Quadras foram entregues à população.Foto: Divulgação

Publicado 05/04/2024 21:24

Petrópolis - Na manhã desta sexta-feira (05) mais duas quadras reformadas pela Comdep foram entregues aos moradores da Comunidade São João Batista e Comunidade do Contorno. Os espaços receberam reparos nas telas, intervenções no sistema de drenagem e a aplicação de gramado sintético em toda extensão, atendendo as reivindicações dos moradores.



“É um direito da população e um dever do poder público oferecer ambientes de lazer para a prática de atividades físicas. Além de proporcionar melhor qualidade de vida à população, os espaços garantem que nossos jovens se mantenham longe das drogas e de outros vícios”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Os equipamentos, agora, estão à disposição da população e fazem parte de um pacote de mais de 10 quadras esportivas que foram reformadas e revitalizadas pelo governo municipal no último ano. Madame Machado, Bairro da Glória, Florido, Bela Vista, Boa Vista e Comunidade do Neylor, também estão entre as regiões contempladas com a aplicação de grama sintética em quadras públicas.



A reforma da quadra da praça Miguel Couto, no Alto da Serra, também faz parte deste pacote e foi entregue à população em 2023. Além disso, a Comdep está finalizando as intervenções na quadra do Bataillard.



“Me despeço da presidência com a certeza de dever cumprido. Assim como em 2016, minha gestão à frente da Companhia também foi voltada ao incentivo da prática de esportes dentro das comunidades de Petrópolis”, contou o presidente da Comdep, Léo França.



A quadra do Duarte da Silveira recebeu o nome de Pedro Paulo Batista da Silva, em homenagem ao antigo morador e o seu legado deixado à população da comunidade São João Batista. No Contorno, a líder comunitária Ana Maria Dias Ramos, carinhosamente conhecida como “Ana Preta”, foi quem deu nome à quadra.