Segundo Dia D da Dengue será realizado. - Foto: Divulgação

Segundo Dia D da Dengue será realizado.Foto: Divulgação

Publicado 05/04/2024 21:37

Petrópolis - Neste sábado (6), a Prefeitura promove o segundo Dia D de combate à dengue em Petrópolis. A ação ocorre das 9h às 13h e busca conscientizar e mobilizar a população para a necessidade da participação de todos nas ações de eliminação do mosquito transmissor do vírus da dengue, chikungunya e zika. Março e abril são os meses com maior tendência no aumento de casos.



Várias ações estão programadas para esta segunda edição do Dia D, como a distribuição de material informativo; visitas técnicas de agentes de endemias em diferentes regiões do município; ações de mobilização em Postos de Saúde da Família (PSF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS), entre outras. O Dia D contará com a participação de diferentes secretarias, que fazem parte do Comitê Intersetorial de Enfrentamento às Arboviroses.



“Mais uma vez, as secretarias de governo estão mobilizadas nesta campanha de combate à dengue em nossa cidade. Precisamos continuar vigilantes, entender que cada um tem que fazer sua parte. Só assim poderemos vencer esta batalha”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Já estão confirmadas as participações das secretarias de Educação, Saúde, de Meio-Ambiente, da COMDEP, vigilâncias Ambiental, Epidemiológica e Sanitária, Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSSOP), Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Obras e Sehac. As ações estão sendo coordenadas pelo Comitê Intersetorial de Enfrentamento às Arboviroses.



Comitê Arboviroses

O Comitê foi instituído pelo município em novembro do ano passado, com o objetivo de promover ações de mobilização social conjuntas com as secretarias do governo em prol da prevenção e controle das doenças provocadas por vetores.



“O comitê vem se reunindo semanalmente para acompanhar a evolução dos casos e a tendência de proliferação da doença no município e no estado. Com base nos dados, são planejadas as ações de forma intersetorial, ou seja, cada secretaria contribuindo com suas ferramentas para este momento de epidemia”, disse o secretário Marcus Curvelo. “É preciso destacar que o combate à dengue precisa ser uma ação contínua, ao longo do ano, já que com as mudanças climáticas, a doença não está mais restrita apenas ao verão”, ressaltou o secretário.



Números de casos

De janeiro até o dia 1º de abril, 1.716 casos e 2 óbitos foram confirmados no município. Os pacientes com suspeita de dengue devem se dirigir às unidades de emergência, como UPAS (Centro, Cascatinha e Itaipava) ou Pronto Socorro Leônidas Sampaio.



Programação dia D 06 de abril (sábado) – 9h à 13h

- Panfletagem nos Parques Cremerie Parque Municipal Paulo Rattes (Parque de Itaipava), parque Padre Quinha

- visitas técnicas de cerca de 100 agentes de endemias com vistoria, eliminação de criadouros e colocação de larvicidas

- Panfletagem nos Terminais Centro, Itamarati, Corrêas Itaipava e Rodoviária Leonoel Brizola

- Investigação epidemiológica de casos de dengue na sede da vigilância

- Ações de mobilização e conscientização em cerca de 40 unidades de saúde

- Acionamento das sirenes da Defesa Civil com mensagem sobre prevenção

- Panfletagem junto ao público do Centro de Saúde Coletiva