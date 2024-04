Posto da 2ª Inspetoria da Guarda Civil Municipal foi inaugurado em Itaipava. - Foto: Divulgação

Publicado 05/04/2024 21:43

Petrópolis - A Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, inaugurou nesta sexta-feira (5) o Posto da 2ª Inspetoria da Guarda Civil Municipal em Itaipava, instalado no Parque Municipal Paulo Rattes. No evento, também foi feito o anúncio do concurso para GCM, que oferecerá 40 vagas imediatas e cerca de 70 vagas para cadastro de reserva.

“Após 17 anos, a Guarda terá um novo concurso, reforçando nosso compromisso com a segurança e ordem pública”, comentou o prefeito Rubens Bomtempo, que esteve na inauguração e destacou a importância da integração entre as forças de segurança do município. “Não fazemos nada sozinhos, e desta maneira, com a instalação do posto, poderemos avançar na promoção de políticas públicas para os distritos.

No evento também foram entregues cinco novas viaturas modelo Cronos zero quilômetro à GCM, doadas pelo Ministério da Justiça para Petrópolis . “É uma grande alegria estar em mais uma entrega. Estamos empenhados em otimizar a integração das forças de segurança da nossa cidade e esta será uma base importante para o ordenamento urbano e também para o trânsito dos distritos”, disse o secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Ramon Mello.

A reforma do espaço para instalação do novo posto da Guarda também contou com uma parceria importante com a Secretaria de Meio Ambiente e o Comitê Gestor do Parque Municipal Paulo Rattes, em Itaipava. “Estamos vivenciando diversas transformações na cidade, e esta certamente vai contribuir na melhoria da segurança para população de Itaipava e Petrópolis em geral. E as obras que estão em andamento no Parque corroboram essas transformações”, observou o secretário de Meio Ambiente Carlo Alberto Muniz.

O posto recém inaugurado terá destacamento 24 horas, com alojamento e videomonitoramento do Parque. “A Guarda Civil Municipal é a segunda mais antiga do Brasil e neste ano completa 100 anos de existência. Agradecemos ao prefeito Rubens Bomtempo, ao Comitê Gestor do Parque Municipal Paulo Rattes e a todos os envolvidos pela implantação da sede em Itaipava”, finalizou o líder do governo na Câmara Municipal, vereador Gil Magno.