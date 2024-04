Centro de Triagem da Coleta Seletiva Anderson Manoel Palma. - Foto: Divulgação

Publicado 06/04/2024 11:50

Petrópolis - Na manhã de sexta-feira (5), foi reinaugurado o Centro de Triagem da Coleta Seletiva Anderson Manoel Palma, no Siméria. A Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (Comdep) utiliza o espaço para destinar cerca de 50 toneladas de materiais recicláveis, como garrafas PET, latinhas de alumínio, papelão, vidros, entre outros itens.

“Este Centro de Triagem é mais um importante equipamento para fortalecermos o programa Coleta Seletiva, criado na minha gestão em 2005. Os funcionários da Comdep estão de parabéns pelo excelente trabalho que tem sido realizado neste espaço. Os números da nossa coleta são fantásticos”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



Todo o material reciclável recolhido de porta em porta e também em cooperativas conveniadas são levados ao Centro de Triagem. Lá, os itens são separados e transformados em matéria prima, inclusive, em vassouras PET utilizadas pelas equipes de varrição da Comdep.



O presidente da Comdep falou sobre a ampliação da Coleta Seletiva em Petrópolis. “Quando nós assumimos o governo em 2021, este serviço praticamente não existia. Desde então, trabalhamos para ampliar o programa e entregar este amplo espaço, para que os servidores possam desempenhar suas funções com dignidade”, disse.



O Centro de Triagem recebeu o nome do ex-diretor financeiro da Comdep, Anderson Manoel Palma, que faleceu em julho do ano passado. A mãe de Anderson, Luzia Maria Palma, foi homenageada pelo prefeito e pelo presidente da Comdep durante a solenidade de inauguração.



A secretária de Obras, Vyrna Jacomo, e diretores e gerentes dos mais diversos setores da Comdep também participaram da inauguração.