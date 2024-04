Rubens Bomtempo na BR-040. - Foto: Reprodução

Publicado 06/04/2024 11:32

Petrópolis - Desde o início da semana, mais de 3,5 mil petropolitanos assinaram uma petição online em defesa da retomada imediata das obras da Nova Subida da Serra. O manifesto foi lançado na segunda-feira, nas redes sociais, pelo prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo.

De acordo com Bomtempo, o documento será levado ao Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). “Petrópolis não pode mais esperar. A obra precisa ser retomada imediatamente e, por isso, lançamos a petição online para mobilizar toda a sociedade petropolitana, construindo um movimento da cidade. A retomada imediata da obra é estratégica para o turismo e o desenvolvimento econômico”, disse o prefeito Bomtempo.

As obras na BR-040 foram iniciadas em 2013, mas foram paralisadas em 2016 com 46,7% concluídas, em meio à crise econômica e política vivida pelo Brasil naquele momento e em meio a um grande imbróglio judicial.

Desde então, a realidade vivida por quem depende da subida da serra é de transtornos constantes: com um traçado obsoleto, a via constantemente é interditada por conta de diversos acidentes, principalmente envolvendo carretas que trafegam pela estrada – que, além de ligar a capital do Estado a Petrópolis, também é a principal via de ligação entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A situação ficou ainda mais evidenciada com as chuvas que afetaram o município há duas semanas. “É importante destacar que, com a nova pista de subida da serra, a pista atual vai se transformar na alternativa real para a ligação Bingen – Quitandinha, questão fundamental para a mobilidade urbana dentro do município, com segurança, sem improvisos”, disse o prefeito.