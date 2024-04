Campanha de castração segue sendo realizada em Petrópolis. - Foto: Arquivo

Campanha de castração segue sendo realizada em Petrópolis.Foto: Arquivo

Publicado 06/04/2024 11:45

Petrópolis - A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, está dando continuidade à sua campanha de castração de cães e gatos em 2024, com a abertura dos cadastros para a terceira etapa. A próxima fase, que tem início na segunda-feira (08), visa atender os animais dos distritos de Pedro do Rio e Posse.

"O bem-estar animal sempre foi uma das prioridades da nossa administração, pois temos consciência da importância desse serviço para a saúde dos animais. Em 2022, foram 2.111 animais atendidos, em 2023 foram mais 3.728, totalizando 5.839 cães e gatos. Com apenas essas ações no primeiro trimestre de 2024, nossa previsão é a de ultrapassarmos 3.560 bichinhos castrados", explica o prefeito Rubens Bomtempo.

"A castração é uma prática tão significativa que especialistas a consideram não apenas um ato de amor, mas também de responsabilidade para com os animais de estimação. Ao optar por castrar o bichinho, o tutor não está apenas prevenindo doenças e prolongando suas vidas, mas também contribuindo para a redução do número de animais abandonados. É uma medida que demonstra cuidado e preocupação com o bem-estar dos pets", disse o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

A coordenadora de Vigilância Ambiental, Simone Sisnando, ressalta a importância do cadastro para a castração gratuita do pet. "Para o cadastro, os tutores devem apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência em um dos pontos disponibilizados pela Prefeitura. Em todas as datas e locais o horário será de 9 às 15h."

Confira o calendário de cadastro da 3ª etapa:

•08/04: PSF Brejal, PSF Posse

•09/04: PSF Posse, Conjunto Residencial Oswaldo Santarsieri Médice – Estrada Silveira da Motta. Km 2,5 – Córrego Grande.

•10/04: UBS Pedro do Rio, PSF Secretário