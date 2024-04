Equipamentos de informática foram adquiridos pela Secretaria de Saúde. - Foto: Divulgação

Equipamentos de informática foram adquiridos pela Secretaria de Saúde.Foto: Divulgação

Publicado 09/04/2024 10:45

Petrópolis - Através da Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Petrópolis concluiu a aquisição de 122 novos computadores e oito impressoras multifuncionais. Os equipamentos serão distribuídos nas unidades de saúde, incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Programas de Saúde da Família (PSFs).

A iniciativa, segundo o prefeito Rubens Bomtempo, reflete o compromisso da Prefeitura em proporcionar um atendimento mais ágil e eficiente aos cidadãos que necessitam dos serviços de saúde. “Estamos investindo em tecnologia para melhorar a qualidade do serviço prestado a todos os petropolitanos. Com equipamentos mais modernos, os servidores ganham agilidade e, consequentemente, o tempo de espera do paciente dentro das unidades diminui. Ou seja, todos saem ganhando", ressalta o prefeito"



O secretário de Saúde, Marcus Curvelo, complementa: "Os novos equipamentos de informática não apenas agilizarão os processos internos nas unidades de saúde, mas também facilitarão o trabalho dos servidores, permitindo um atendimento mais eficaz e humanizado".



Parte desses equipamentos foi adquirida por meio de recursos federais, provenientes de emendas parlamentares, enquanto outra parte foi financiada com recursos próprios do município. “Essa é uma demonstração do empenho da gestão em buscar alternativas para melhorar a infraestrutura da saúde na nossa cidade”, destaca o Marcus Curvelo.



"Os equipamentos já foram recebidos e a instalação nas unidades de saúde está prevista para iniciar nos próximos dias", conta a coordenadora de Informática da Secretaria de Saúde, Denise Domingos.