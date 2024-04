Abrigo de ônibus foi pichado. - Foto: Divulgação

Publicado 12/04/2024 17:35

Petrópolis - Recentemente, a Prefeitura de Petrópolis realizou a instalação de mais de 70 novos abrigos de ônibus por toda a cidade. As estruturas, que garantem mais conforto e qualidade para os passageiros e passageiras, estão sendo alvo de vandalismo. Além do furto, os abrigos estão sendo pichados e danificados por vândalos.

Instalados na região do Valparaíso na semana passada, os abrigos já estão com os adesivos rasgados. O mesmo aconteceu com os abrigos na Estrada da Saudade e no Alto Independência. No Sargento Boening, a situação é ainda pior, a chapa colocada como proteção de fundo e o forro de um dos abrigos foram furtados.

“Estamos fazendo um levantamento de todos os abrigos novos que estão sendo danificados e vandalizados. Quem pratica esse tipo de ato precisa entender que está afetando diretamente a população que usa o transporte público. Toda vez que os equipamentos públicos são vandalizados, temos que investir em consertos, recursos que deixam de ser utilizados para outra finalidade”, disse o presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), Diogo Esteves.

O presidente da CPTrans ressalta que é importante a ajuda da população. “O que é público é dever de todos preservar e cuidar, por isso é fundamental que a população nos ajude. Ato de vandalismo é crime”, concluiu Diogo Esteves.