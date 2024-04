Primeira edição teve mais de 30 inscritas - Foto: Divulgação

Publicado 12/04/2024 22:14

Petrópolis - Nos dias 14 e 28 de abril, a 24 de Maio receberá uma nova edição do Curso Popular: Mulheres, Economia e Orçamento Público, às 10h, no Centro Comunitário Flor de Lótus, no ponto final de ônibus da linha 427 (no sentido 1ª de Maio). A iniciativa, que é gratuita e aberta ao público, tem como objetivo levar informação e aprofundar o debate econômico, político e feminista de forma prática e acessível. O projeto é da vereadora Júlia Casamasso, representante da Coletiva Feminista Popular.

A primeira edição do curso contou mais de 30 inscritas e incluiu o debate de temas como divisão sexual do trabalho, economia nacional, “pink tax” e tributação das mulheres.

“Para nós, é muito importante realizar esses cursos e espaços para formação nos bairros, para que mais pessoas possam participar e entender melhor os impactos da economia e do orçamento público no dia a dia. Essas iniciativas fazem parte do programa eleito em 2020. Nos comprometemos a fazer um debate responsável e consequente que amplie a consciência sobre os principais fatores para desigualdade financeira entre homens e mulheres, e que endividam, principalmente, as mulheres. Essa é uma de nossas tarefas. Nosso trabalho também visa ajudar na transformação da sociedade por meio de espaços de debates para que possamos pensar juntos e juntas na educação, especialmente, ao construir uma nova perspectiva feminista sobre assuntos tão estruturais na nossa realidade”, explica Júlia, que também será uma das professoras durante a formação.

“Ouvir ‘eu tirei print de todos os seus slides e levei para o trabalho para mostrar às meninas’ foi um dos melhores retornos que já ouvi sobre algo que fiz e o que mais me marcou nesse curso. Foi incrível ter a oportunidade de explicar um assunto tão presente em nossas vidas, mas do qual também estamos tão distantes, e ver que não só entreguei a mensagem como ela foi compartilhada e expandida. Agradeço muito a Coletiva pelo espaço e oportunidade, às companheiras que ministraram excelentes aulas e às participantes que nos honraram com suas presenças! É maravilhoso participar da criação de uma outra realidade para nós, mulheres”, afirma Carol Lopes, advogada e uma das professoras da primeira edição do curso. Ela irá continuar a participar da próxima formação.

Uma das participantes do curso realizado em março, Josy Correa, líder comunitária, conta que todo o aprendizado teve um impacto não só na sua vida, mas nas das pessoas ao seu redor, pois compartilha o conhecimento obtido nas formações oferecidas pelo mandato da vereadora Júlia.

“Com relação ao curso de economia popular, seria muito bom se ele fosse realizado em todos os bairros de Petrópolis, para que as pessoas saibam como funciona a vida, nosso dia a dia, principalmente para quem não tem acesso a esse conteúdo, deixando as pessoas mais cientes do custo das coisas. Como eu contei em uma das aulas, às vezes prefiro comprar produtos masculinos do que femininos, pois eu sei que aquilo ali vai me servir da mesma forma e com o custo bem menor. Esse curso me ajudou bastante, me fortalecendo emocionalmente e profissionalmente”, diz Josy.