Programa do Governo Federal resultou em novos médicos em Petrópolis.Foto: Divulgação/PMP

Publicado 13/04/2024 09:02

Petrópolis - Petrópolis está recebendo mais seis médicos do Programa Mais Médicos. Os profissionais já estão em Petrópolis e, neste momento, estão passando por uma adaptação para se familiarizarem com a rede de saúde e os programas de Saúde Pública. Essa etapa é fundamental para que possam se integrar plenamente à comunidade e oferecer um atendimento alinhado com as necessidades específicas do município.

A chegada desse reforço foi possível graças à adesão da Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, às portarias publicadas pelo Ministério da Saúde. Em 2022, ficaram apenas quatro médicos do programa atuando no município. “A partir daí, outros foram chegando ou tendo seus ciclos renovados. Agora, com a chegada de mais esses profissionais, já são 41 trabalhando como Médicos de Família nas unidades de saúde da cidade através do programa, fortalecendo significativamente o atendimento à nossa população”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. "Estamos comprometidos em oferecer um atendimento de qualidade e a vinda desses médicos é fundamental para fortalecer nossa rede de saúde", completa.

O secretário de Saúde, Marcus Curvelo, ressaltou a importância dos novos médicos. ”Esses profissionais estarão presentes em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Postos de Saúde da Família (PSFs) localizados entre o primeiro e o quinto distrito, garantindo um atendimento mais próximo e humanizado à população”, afirma.

A adesão da Prefeitura às portarias do Ministério da Saúde foi essencial para viabilizar a chegada desse reforço, proveniente de diversas regiões do país, inclusive Petrópolis. Também há profissionais do Maranhão, Minas Gerais, Acre, Três Rios, Niterói, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rondônia, Sergipe, Bahia e Goiás.