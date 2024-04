Mostra tem início neste sábado. - Foto: Divulgação

Publicado 13/04/2024 08:24

Petrópolis - Para comemorar os cinco anos de fundação em Petrópolis, a Rane, Casa Cultural Afro-brasileira, realiza a II Mostra de Arte Negra, com atrações gratuitas em diferentes locais da cidade. A programação começa neste sábado (13), com a primeira atividade no coreto da Praça de Cascatinha, onde público terá a oportunidade de assistir a contação de história, com Histórias da Mãe África, às 15h, feita pelos atores Simone Gonçalves e Ariel Barbosa e participar da Oficina de Dança Afro, às 16h, com Soninha Maracanã. O evento é gratuito, aberto ao público. A Mostra é patrocinada pelo Fundo Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de Petrópolis através da Chamada Pública 05/2023, Edital Funcultura - Alan Sask.

Fundadora da Rane, Soninha Maracanã pontua que a mostra registra a trajetória do grupo que vem marcando território na cidade e estabelecendo uma militância política e cultural, para a criação de um espaço de fortalecimento e manutenção da cultura negra. E é com esse engajamento que Soninha realiza a oficina de dança afro-brasileira, em que ensina danças afro, Ijexá, Samba e Samba de Roda, Jongo e dança dos Orixás. “É importante proporcionar oportunidades de empoderar o nosso povo por meio das manifestações culturais. Desde que foi inaugurada, a Rane busca promover ações de resistência, resgate e valorização”, pontua a produtora cultural e representante da liderança negra em Petrópolis.

Entre as ações permanentes, o projeto fundado em abril de 2019, promove ainda rodas de conversa, oficinas, música, dança e apresentações teatrais em espaços totalmente alternativos. A contação de história é uma das atrações desenvolvidas e neste sábado, o público poderá viajar pelas Histórias da Mãe África. O projeto visa resgatar as tradições dos povos africanos. “Esse é um trabalho encantador, levado pela música de capoeira, cantos de vissungo e cantos de religiosidade. São interações que resgatam nossas origens e atraem grande interesse do público”, destacou a produtora cultural e atriz, Simone Gonçalves, que apresenta o projeto com Ariel Barbosa, executando músicas com berimbau e pandeiro, sempre buscando a interação com o público.

O trabalho traz o conto A Criação do Mundo, de origem africana e uma outra história cheia de ensinamentos, ambos repletos de simbologias e significados, resgatando a tradição da contação de histórias, hábito que contribui com a preservação da a cultura por meio da transmissão oral. “É um momento de grande conexão com o público e é uma grande satisfação contribuir com a preservação de histórias que fazem parte da nossa cultura afro”, acrescentou o ator Ariel Barbosa.

A II Mostra de Arte Negra, da Rane, Casa Cultural Afro-brasileira terá atrações ao longo de todo o mês, se estendendo até maio. Nos próximos dia 27, às 20h e 28, às 18h, no Centro de Cultura Raul de Leoni, haverá a apresentação do espetáculo Balaio Ancestral, com o grupo Coletivo Rane de Teatro. No dia 10 de maio, o projeto estará no CEU da Posse, das 10h às 14h, com a contação de histórias e oficinas de dança e turbante. Todas as atrações são gratuitas.