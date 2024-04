Anúncio foi feito pelo prefeito Rubens Bomtempo após ida à Brasília. - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 14/04/2024 11:50

Petrópolis - Na manhã de sexta-feira (12), o prefeito Rubens Bomtempo anunciou que Petrópolis terá sete obras em resposta às chuvas de março: Bingen, Brigadeiro Castrioto, Cemitério Municipal, Coronel Veiga, Décio Nicolay, Duques e Bairro da Glória. Serão investidos cerca de R$ 3,7 milhões de recursos federais nessas obras, que serão executadas pela Prefeitura.

O anúncio foi resultado da ida do prefeito à Brasília nesta semana, acompanhado pelo secretário de Defesa Civil, Rafael Simão, e pela secretária de Obras, Vyrna Jacomo. Essas obras são fruto dos projetos elaborados pela Secretaria de Obras do município nos dias seguintes às chuvas.

“Chegamos ontem de Brasília. Em conversa com o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, conseguimos viabilizar recursos federais para que a gente comece essas 7 obras já hoje”, disse o prefeito Rubens Bomtempo, durante reunião com as secretarias de Defesa Civil, Obras, Planejamento e Administração.

Mais obras previstas

Na reunião desta sexta-feira, o prefeito determinou à Secretaria de Obras a elaboração de novos projetos para a zona sul da cidade (Independência, Siméria e região).

“Para semana que vem já voltarmos em Brasília com alguns planos de trabalho para conseguir recursos também para fazer a recuperação e o restabelecimento dessa região”, disse Bomtempo.