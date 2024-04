Videoclipe foi gravado em março. - Foto: Divulgação/Coral dos Anjos

Petrópolis - "A realização de um sonho!", foi assim que os integrantes do Coral dos Anjos definiram a classificação em 1º lugar do projeto videoclipe "Saladas", contemplado no edital de produções audiovisuais realizado pela Prefeitura de Petrópolis, por meio do Instituto Municipal de Cultura, através da Lei Paulo Gustavo.

No primeiro projeto audiovisual artístico em que o Coral dos Anjos será protagonista, a canção Saladas foi escolhida por ser uma das preferidas do grupo, sendo apresentada e elogiada na maioria dos eventos. A música foi composta e cedida pelos músicos Julian Probst e Rik Oliveira.



No mês de março o Coral dos Anjos iniciou as gravações do videoclipe, tanto em estúdio quanto em locações externas, como a Horta de Corrêas, apoiadora local do projeto. Também apoiam o projeto a Associação de Moradores e Amigos de Corrêas, a Padaria e Restaurante Migs, o Anexo Gourmet, o Mestre Cuca Pet, a nutricionista Renata Fialho, o Instituto Chaves - Capacitação Profissional e a Distribuidora dos sucos Viva Feliz em Petrópolis. O roteiro é de Catarina Maul, escritora, editora, produtora executiva e sócia da Bem Cultural; os figurinos ficaram a cargo de Dafne de Souza, figurinista e produtora cultural; e Felipe Laureano é responsável pela edição do videoclipe.

O lançamento do videoclipe acontecerá no próximo sábado (20), às 10h, no Teatro Afonso Arinos, localizado no Centro de Cultura Raul de Leoni, e nas redes sociais do Portal Giro Serra. O lançamento contará com recursos de acessibilidade - intérprete de libras e legendas. O vídeo, depois, será disponibilizado nas redes sociais.

O Coral dos Anjos é o único coro da cidade de Petrópolis com 90% de Pessoas com Deficiência. Com 12 anos de trajetória e idealizado pelo músico regente Danilo Henriques, o coral conta ainda, além dos 17 coralistas, com as irmãs e professoras musicais Tainara Claudino e Dandara Claudino.