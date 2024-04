Vacinação contra influenza. - Foto: Divulgação/PMTR

Vacinação contra influenza.Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 15/04/2024 18:16

Petrópolis - No último sábado (13), foi realizado o Dia D da Influenza em Petrópolis. Ao todo, 58 locais de saúde e pontos volantes de vacinação, ofertaram a vacina contra influenza para o público-alvo. A Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde vacinou 6.706 pessoas ao longo do dia. A campanha contra a doença segue até o dia 31 de maio em 41 unidades do município.

A vacina em 2024 é destinada a proteger contra a Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. A vacinação é anual, por isso, mesmo que a pessoa tenha se vacinado no ano passado, também deve se vacinar neste ano.



“Tivemos um dia de grande mobilização com a oferta da vacina em vários pontos do município afim de facilitar o acesso do público alvo ao imunizante. É preciso destacar a importância desta dose de proteção, principalmente para os idosos e as crianças, já que com a vacina, as chances de agravamento dos sintomas da gripe e internações são reduzidas.”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



O Dia D contou com a presença do Zé Gotinha e da Maria Gotinha, que percorreram várias unidades de saúde para estimular as crianças a se vacinar. Os pequenos também ganharam o Certificado da Coragem após receber a dose. Pouco mais de mil crianças foram vacinadas no sábado.



“No público alvo estão as crianças a partir dos seis meses de vida até seis anos incompletos. Ressaltamos que, para as crianças que estão tomando a vacina pela primeira vez, a dose deverá ser repetida em 30 dias”, explicou secretário de Saúde, Marcus Curvelo.



“O Zé Gotinha e a Maria Gotinha são personagens símbolo da vacinação e foram criados para estimular as crianças a aceitarem a vacina. Eles nos ajudam muito com o grupo infantil, tranquilizando os pequenos”, contou Marcus Curvelo.



A meta do Ministério da Saúde e imunizar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários: crianças, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos e mais, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde.

“Este ano a campanha foi antecipada pelo Ministério da Saúde para que no inverno, todos já estejam protegidos. É importante que as pessoas do grupo prioritário busquem uma das 41 unidades de saúde que estamos disponibilizando para se vacinarem o quanto antes. A vacinação antes do inverno é fundamental para que estejam protegidos.”, disse Thayene Valera, chefe da Divisão de Imunização.



Público-alvo

Crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias / maiores de 60 anos / gestantes / puérperas / povos indígenas / quilombolas / trabalhadores da área de saúde / pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos / pessoas com comorbidades / professores/ pessoas em situação de rua / integrantes das forças armadas, de segurança ou salvamento / agentes penitenciários/ trabalhadores portuários/ caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano ou de longo curso.



Unidades que seguem com a vacinação até o fim de maio



CENTRO DE SAÚDE COLETIVA

UBS ALTO INDEPENDÊNCIA

UBS MORIN

UBS QUITANDINHA

AMBULATÓRIO ESCOLA FMP/FASE

CENTRO DE SAÚDE ITAMARATI

AMBULATÓRIO DO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO

PSF POSSE

UBS MOSELA

UBS ARARAS

UBS ITAIPAVA

UBS PEDRO DO RIO

UBS RETIRO

UBS BAIRRO DA GLÓRIA

UBS VICENZO RIVETTI

PSF CARANGOLA

PSF VALE DO CARANGOLA

PSF BATTAILARD

PSF MEIO DA SERRA

PSF CASTRIOTO

PSF 24 DE MAIO

PSF CAXAMBU SANTA ISABEL

PSF CAXAMBU LUZITANO

PSF VALE DAS VIDEIRAS

PSF BREJAL

PSF VILA SAÚDE

PSF VILA FELIPE

PSF SÃO JOÃO BATISTA

PSF VILA RICA

PSF MENINO JESUS DE PRAGA

PSF PEDRAS BRANCAS

PSF 1º DE MAIO

PSF CASTELO SÃO MANOEL

PSF ÁGUAS LINDAS

PSF MOINHO PRETO

PSF ALTO SIMÉRIA

PSF AMAZONAS

PSF JARDIM SALVADOR

PSF SANTISSIMA TRINDADE

PSF THOUZET

UBS OSWALDO CRUZ